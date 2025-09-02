Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittwochmittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 23,69 SAR.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie rutschte in der SAU-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,3 Prozent auf 23,69 SAR ab. Zwischenzeitlich weitete die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 23,67 SAR aus. Bei 23,78 SAR ging der Anteilsschein in den SAU-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 4.062.219 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 markierte das Papier bei 29,00 SAR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 22,41 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,42 SAR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,78 SAR an Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,32 SAR aus.

Aramco (Saudi Aramco) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,44 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Aramco (Saudi Aramco) 407,14 Mrd. SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 470,61 Mrd. SAR umgesetzt worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Aramco (Saudi Aramco) wird am 04.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,50 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

