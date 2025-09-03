DAX23.691 +0,4%ESt505.330 +0,1%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.991 -0,9%Euro1,1654 -0,1%Öl66,78 -0,9%Gold3.543 -0,5%
Fokus auf Aktienkurs

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) kommt am Donnerstagvormittag kaum vom Fleck

04.09.25 09:25 Uhr
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) kommt am Donnerstagvormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SAU-Handel notierte das Papier bei 23,61 SAR.

Mit einem Wert von 23,61 SAR bewegte sich die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 23,63 SAR zu. Bei 23,58 SAR markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,60 SAR. Im heutigen Handel wurden bisher 399.072 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 29,00 SAR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 22,83 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,42 SAR am 02.09.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Aramco (Saudi Aramco)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,78 SAR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,32 SAR aus.

Aramco (Saudi Aramco) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 SAR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 407,14 Mrd. SAR – das entspricht einem Minus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,61 Mrd. SAR in den Büchern gestanden hatten.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Aramco (Saudi Aramco)-Anleger Experten zufolge am 10.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 1,50 SAR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

