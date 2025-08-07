DAX23.784 +0,8%ESt505.346 +0,4%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.312 -0,5%Euro1,1645 -0,2%Öl67,05 -0,5%Gold3.547 -0,3%
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

04.09.25 12:05 Uhr
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie kam im SAU-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 23,59 SAR.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie kam im SAU-Handel um 11:49 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 23,59 SAR. Der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,64 SAR zu. Im Tief verlor die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 23,57 SAR. Bei 23,60 SAR startete der Titel in den SAU-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.503.427 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,00 SAR. Mit einem Zuwachs von 22,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 23,42 SAR fiel das Papier am 02.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,72 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,78 SAR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,32 SAR.

Am 05.08.2025 hat Aramco (Saudi Aramco) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 SAR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 407,14 Mrd. SAR. Im Vorjahreszeitraum waren 470,61 Mrd. SAR in den Büchern gestanden.

Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 10.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,50 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

