Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag im Aufwind

Aramco (Saudi Aramco) im Fokus

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie stand in der SAU-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 24,86 SAR.

Um 09:07 Uhr stieg die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. In der SAU-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 24,86 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,86 SAR aus. Den SAU-Handel startete das Papier bei 24,79 SAR. Im SAU-Handel wechselten bis jetzt 422.069 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,00 SAR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 16,65 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,04 SAR am 11.09.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 7,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Aramco (Saudi Aramco) seine Aktionäre 2024 mit 1,78 SAR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,32 SAR je Aktie ausschütten.

Aramco (Saudi Aramco) gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 SAR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aramco (Saudi Aramco) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 407,14 Mrd. SAR im Vergleich zu 470,61 Mrd. SAR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 10.11.2026.

In der Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,50 SAR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) gewährt Anlegern Blick in die Bücher