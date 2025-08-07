Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) gibt am Mittwochmittag nach

Kurs der Aramco (Saudi Aramco)

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) gab in der SAU-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 23,17 SAR abwärts.

Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im SAU-Handel 0,6 Prozent auf 23,17 SAR ab. Das bisherige Tagestief markierte Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 23,13 SAR. Den SAU-Handel startete das Papier bei 23,30 SAR. Zuletzt wechselten 4.392.276 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Bei 29,00 SAR markierte der Titel am 19.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Kursplus von 25,16 Prozent wieder erreichen. Am 09.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,08 SAR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Verlust von 0,39 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,78 SAR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,32 SAR.

Aramco (Saudi Aramco) veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Aramco (Saudi Aramco) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,44 SAR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 407,14 Mrd. SAR – eine Minderung von 13,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 470,61 Mrd. SAR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 10.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,50 SAR je Aktie in den Aramco (Saudi Aramco)-Büchern.

