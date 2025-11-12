Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aramco (Saudi Aramco) im Fokus

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SAU-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 25,90 SAR abwärts.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab im SAU-Handel um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 25,90 SAR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,84 SAR. Mit einem Wert von 25,90 SAR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SAU-Handel 1.097.440 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.12.2024 auf bis zu 29,00 SAR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,04 SAR am 11.09.2025. Mit Abgaben von 11,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,32 SAR ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,40 SAR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 418,16 Mrd. SAR, gegenüber 464,63 Mrd. SAR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Aramco (Saudi Aramco)-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 08.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Aramco (Saudi Aramco) im Jahr 2025 1,54 SAR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

