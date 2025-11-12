Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Aramco (Saudi Aramco)

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab im SAU-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 25,88 SAR nach.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie musste um 11:49 Uhr im SAU-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 25,88 SAR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bisher bei 25,84 SAR. Bei 25,90 SAR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SAU-Handel wechselten bis jetzt 3.921.663 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 29,00 SAR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). 12,06 Prozent Plus fehlen der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2025 Kursverluste bis auf 23,04 SAR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Verlust von 10,97 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Aramco (Saudi Aramco) seine Aktionäre 2024 mit 1,78 SAR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,32 SAR je Aktie ausschütten.

Am 04.11.2025 hat Aramco (Saudi Aramco) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,40 SAR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 418,16 Mrd. SAR – eine Minderung von 10,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 464,63 Mrd. SAR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 08.03.2027.

Experten taxieren den Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,54 SAR je Aktie.

