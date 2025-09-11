Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) schiebt sich am Montagvormittag vor

Aktie im Fokus

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SAU-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 23,19 SAR zu.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie konnte um 09:07 Uhr im SAU-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 23,19 SAR. Das bisherige Tageshoch markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 23,21 SAR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,17 SAR. Im heutigen Handel wurden bisher 407.487 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,00 SAR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 25,05 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 23,04 SAR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 0,65 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,33 SAR, nach 1,78 SAR im Jahr 2024.

Aramco (Saudi Aramco) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,44 SAR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Aramco (Saudi Aramco) im vergangenen Quartal 407,14 Mrd. SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aramco (Saudi Aramco) 470,61 Mrd. SAR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 10.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco).

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,51 SAR je Aktie belaufen.

