Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) tendiert am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Aramco (Saudi Aramco) im Fokus

25.08.25 09:24 Uhr
Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Im SAU-Handel kam die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 23,86 SAR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aramco (Saudi Aramco)
23,84 SAR -0,03 SAR -0,13%
Charts|News|Analysen

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie kam im SAU-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 23,86 SAR. Bei 23,88 SAR markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 23,85 SAR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,88 SAR. Bisher wurden heute 392.744 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien gehandelt.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,00 SAR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,62 SAR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 1,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,78 SAR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,33 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,44 SAR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 407,14 Mrd. SAR, gegenüber 470,61 Mrd. SAR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,49 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 10.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco) ein EPS in Höhe von 1,50 SAR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

