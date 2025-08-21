DAX24.313 -0,2%ESt505.467 -0,4%Top 10 Crypto15,74 -4,6%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.051 -1,9%Euro1,1692 -0,3%Öl68,12 +0,5%Gold3.368 -0,1%
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) verteidigt am Montagmittag Vortagesniveau

25.08.25 12:05 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Mit einem Wert von 23,85 SAR bewegte sich die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel um 11:49 Uhr bei 23,85 SAR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,90 SAR an. Die größten Abgaben verzeichnete die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 23,82 SAR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,88 SAR. Zuletzt wechselten via SAU 3.138.095 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,00 SAR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,59 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.08.2025 bei 23,62 SAR. Mit Abgaben von 0,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,78 SAR an Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,33 SAR aus.

Am 05.08.2025 äußerte sich Aramco (Saudi Aramco) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,44 SAR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 407,14 Mrd. SAR – das entspricht einem Minus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,61 Mrd. SAR in den Büchern gestanden hatten.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco) veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie in Höhe von 1,50 SAR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

