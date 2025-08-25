Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Bei der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SAU-Handel hat das Papier einen Wert von 23,78 SAR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SAU bei 23,78 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,81 SAR aus. Das Tagestief markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 23,76 SAR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,80 SAR. Zuletzt betrug der Umsatz im SAU-Handel 484.949 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Am 19.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,00 SAR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 21,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.08.2025 bei 23,62 SAR. Mit einem Abschlag von mindestens 0,67 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Aramco (Saudi Aramco) seine Aktionäre 2024 mit 1,78 SAR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,32 SAR je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025. Es stand ein EPS von 0,35 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aramco (Saudi Aramco) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,44 SAR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 407,14 Mrd. SAR – das entspricht einem Minus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,61 Mrd. SAR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Aramco (Saudi Aramco) wird am 04.11.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 10.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,50 SAR je Aktie in den Aramco (Saudi Aramco)-Büchern.

