DAX24.175 -0,4%ESt505.405 -0,7%Top 10 Crypto15,60 -1,6%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.700 -0,2%Euro1,1644 +0,2%Öl67,75 -1,4%Gold3.371 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Wolfspeed, Mercedes-Benz, Nissan, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, im Fokus
Top News
Heute LIVE zu Gast bei YouTube: Finanzexpertin Edda Vogt von der Deutschen Börse gibt Dir Profitipps Heute LIVE zu Gast bei YouTube: Finanzexpertin Edda Vogt von der Deutschen Börse gibt Dir Profitipps
Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++
Fokus auf Aktienkurs

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag nahe Nulllinie

26.08.25 12:05 Uhr
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag nahe Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SAU-Handel bei 23,80 SAR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aramco (Saudi Aramco)
23,83 SAR 0,04 SAR 0,17%
Charts|News|Analysen

Bei der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ließ sich um 11:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SAU-Handel hat das Papier einen Wert von 23,80 SAR. In der Spitze legte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 23,81 SAR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 23,73 SAR. Zum SAU-Handelsstart notierte das Papier bei 23,80 SAR. Im SAU-Handel wechselten bis jetzt 4.641.473 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 29,00 SAR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Am 21.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,62 SAR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 0,76 Prozent Luft nach unten.

Aramco (Saudi Aramco)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,78 SAR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,32 SAR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 SAR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,49 Prozent auf 407,14 Mrd. SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 470,61 Mrd. SAR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn in Höhe von 1,50 SAR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aramco (Saudi Aramco)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aramco (Saudi Aramco)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Aramco (Saudi Aramco)

DatumMeistgelesen
Wer­bung