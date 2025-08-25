Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag nahe Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SAU-Handel bei 23,80 SAR.

Bei der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ließ sich um 11:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SAU-Handel hat das Papier einen Wert von 23,80 SAR. In der Spitze legte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 23,81 SAR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 23,73 SAR. Zum SAU-Handelsstart notierte das Papier bei 23,80 SAR. Im SAU-Handel wechselten bis jetzt 4.641.473 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 29,00 SAR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Am 21.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,62 SAR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 0,76 Prozent Luft nach unten.

Aramco (Saudi Aramco)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,78 SAR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,32 SAR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 SAR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,49 Prozent auf 407,14 Mrd. SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 470,61 Mrd. SAR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn in Höhe von 1,50 SAR je Aktie aus.

