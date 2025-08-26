DAX24.152 ±0,0%ESt505.387 +0,1%Top 10 Crypto15,87 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.554 -0,6%Euro1,1598 -0,4%Öl67,03 -0,3%Gold3.379 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 PUMA 696960 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Palantir A2QA4J Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot-- Asiens Börsen uneinheitlich -- Aroundtown im 1. Halbjahr mit Gewinn -- Netflix, SFC Energy, HHLA im Fokus
Top News
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und die Chance auf ein Aktienpaket von finanzen.net zero sichern! Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und die Chance auf ein Aktienpaket von finanzen.net zero sichern!
Warum sich die Ölpreise am Mittwoch kaum verändern Warum sich die Ölpreise am Mittwoch kaum verändern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung im Fokus

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

27.08.25 09:25 Uhr
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Kaum Ausschläge verzeichnete die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie im SAU-Handel und tendierte zuletzt bei 23,79 SAR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aramco (Saudi Aramco)
23,79 SAR 0,01 SAR 0,04%
Charts|News|Analysen

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SAU bei 23,79 SAR. Bei 23,87 SAR markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,78 SAR ab. Bei 23,80 SAR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belief sich zuletzt auf 396.246 Aktien.

Am 19.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,00 SAR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 21.08.2025 auf bis zu 23,62 SAR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 0,71 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,32 SAR belaufen.

Aramco (Saudi Aramco) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,44 SAR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,49 Prozent auf 407,14 Mrd. SAR. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 470,61 Mrd. SAR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,50 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aramco (Saudi Aramco)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aramco (Saudi Aramco)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu Aramco (Saudi Aramco)

DatumMeistgelesen
Wer­bung