Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Kaum Ausschläge verzeichnete die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie im SAU-Handel und tendierte zuletzt bei 23,79 SAR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SAU bei 23,79 SAR. Bei 23,87 SAR markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,78 SAR ab. Bei 23,80 SAR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belief sich zuletzt auf 396.246 Aktien.

Am 19.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,00 SAR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 21.08.2025 auf bis zu 23,62 SAR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 0,71 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,32 SAR belaufen.

Aramco (Saudi Aramco) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,44 SAR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,49 Prozent auf 407,14 Mrd. SAR. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 470,61 Mrd. SAR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,50 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belaufen.

