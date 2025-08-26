Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) behauptet sich am Mittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im SAU-Handel kam die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 23,79 SAR.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via SAU bei 23,79 SAR. In der Spitze gewann die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 23,87 SAR. Der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,75 SAR nach. Bei 23,80 SAR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SAU 4.102.870 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,00 SAR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 21,90 Prozent zulegen. Am 21.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,62 SAR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 0,71 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 1,78 SAR an Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,32 SAR aus.

Aramco (Saudi Aramco) gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,35 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aramco (Saudi Aramco) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,44 SAR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aramco (Saudi Aramco) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 407,14 Mrd. SAR im Vergleich zu 470,61 Mrd. SAR im Vorjahresquartal.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 10.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,50 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) gewährt Anlegern Blick in die Bücher