Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

So bewegt sich Aramco (Saudi Aramco)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Aramco (Saudi Aramco). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SAU-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 23,80 SAR zu.

Im SAU-Handel gewannen die Aramco (Saudi Aramco)-Papiere um 11:49 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bisher bei 23,82 SAR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,76 SAR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.208.061 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,00 SAR erreichte der Titel am 19.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 21,85 Prozent Plus fehlen der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,62 SAR. Abschläge von 0,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,32 SAR aus.

Am 05.08.2025 hat Aramco (Saudi Aramco) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,44 SAR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Aramco (Saudi Aramco) 407,14 Mrd. SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 470,61 Mrd. SAR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 10.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,50 SAR fest.

