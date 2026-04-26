Aranjin Resources veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
29.05.26 06:35 Uhr
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Aranjin Resources hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CAD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion finanzen.net
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