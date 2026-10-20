DAX 25.114 -0,8%ESt50 6.083 -1,0%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,80 +0,4%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.721 -0,4%Euro 1,1212 -0,0%Öl 111,2 +1,5%Gold 4.122 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Arbeit im Ausland - EU-Parlament stimmt für digitale Meldung

STRASSBURG (dpa-AFX) - Das Europäische Parlament hat Pläne für ein digitales Meldesystem für entsandte Arbeitnehmer bestätigt. Unternehmen sollen künftig schneller und mit weniger Aufwand melden können, dass Mitarbeiter für begrenzte Zeit im Ausland arbeiten. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments hatten sich darauf verständigt. Nach dem Parlament müssen nun noch die Mitgliedstaaten zustimmen. In der Regel ist das nur eine Formalie.

Werbung

Die EU-Kommission soll dann ein entsprechendes Portal aufbauen und starten. Die EU-Staaten können dieses Portal dann der Einigung zufolge anstelle ihrer bisherigen nationalen Systeme nutzen. Entscheiden sie sich dafür, dürfen sie keine zusätzlichen Meldungen verlangen.

Für Kontrolle von Lohn und Arbeitszeit

Entsendemeldungen sollen sicherstellen, dass die Regeln etwa zu Mindestlohn, Arbeitszeit und Arbeitsschutz beachtet werden, wenn Unternehmen einen Arbeitnehmer für begrenzte Zeit im Ausland einsetzen.

In der EU gibt es nach Zahlen der Europäischen Arbeitsbehörde (ELA) schätzungsweise 3,6 Millionen Entsendungen mit rund 2,6 Millionen Beschäftigten. Aus Deutschland werden rund 300.000 Entsendungen geschickt. Nach Deutschland kommen rund 1,5 Millionen Entsendungen aus anderen EU-Staaten. Damit sei man sowohl eines der Hauptaufnahmeländer als auch eines der Hauptentsendeländer.

Werbung

Bundesministerium: Weniger Bürokratie

Das Bundeswirtschaftsministerium hatte die Einigung im Juni als wichtigen Schritt zum Bürokratieabbau begrüßt. Ein europäisches Portal mit einer vereinheitlichten digitalen Meldung sei eine wesentliche Vereinfachung für die Unternehmen. "Eine Entsendemeldung ist zum Beispiel erforderlich, wenn ein deutsches Maschinenbauunternehmen, das eine Spezialmaschine in einen anderen Mitgliedstaat geliefert hat, im Reparaturfall kurzfristig einen Servicetechniker in den Mitgliedstaat schicken will", hatte das Ministerium mitgeteilt. "Damit die Maschine nicht länger als unbedingt nötig stillsteht, muss der Servicetechniker möglichst schnell vor Ort sein. Deshalb ist das Unternehmen auf einen schnellen und unbürokratischen Entsendeprozess angewiesen."

Die EU-Kommission schätzt, dass Unternehmen durch die Nutzung des geplanten elektronischen Standardformulars im Vergleich zum bisherigen EU-Durchschnitt 73 Prozent der Zeit für die Entsendungsmeldungen einsparen können./wea/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.