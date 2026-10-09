ARBEIT-TIMES: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

09.10.26 06:35 Uhr

ARBEIT-TIMES hat am 08.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,83 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ARBEIT-TIMES ein EPS von 1,44 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,14 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 3,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net