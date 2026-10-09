ARBEIT-TIMES: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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ARBEIT-TIMES hat am 08.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,83 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ARBEIT-TIMES ein EPS von 1,44 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,14 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 3,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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