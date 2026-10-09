DAX 24.807 -1,2%ESt50 6.127 -0,9%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 10,88 ±0,0%Nas 27.193 -1,3%Bitcoin 73.520 +0,9%Euro 1,1228 +0,1%Öl 103,4 -0,8%Gold 4.194 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ARBEIT-TIMES: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
ARBEIT-TIMES CO LTD
170.00 JPY -10.00 JPY -5.56 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

ARBEIT-TIMES hat am 08.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,83 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ARBEIT-TIMES ein EPS von 1,44 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,14 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 3,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle ARBEIT-TIMES Aktie News

Werbung

ARBEIT-TIMES Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ARBEIT-TIMES nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.