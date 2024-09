Arbeitgeber: Beschäftigtenzahl im Kreditgewerbe stabil

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Zahl der Beschäftigten im deutschen Kreditgewerbe ist im Jahr 2023 stabil geblieben. Sie lag zum Jahresende bei 537.650, das waren 0,3 Prozent mehr als im Vorjahr mit 535.900. Zu diesem Ergebnis kommt der Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes (AGV Banken) in einer aktuellen Beschäftigtenerhebung. "Damit ist der Personalabbau, der die Branche in den zurückliegenden Jahren geprägt hatte, vorerst zum Stillstand gekommen", erklärte der Verband.

Bei den privaten Banken und Bausparkassen sei die Beschäftigtenzahl im vergangenen Jahr um 0,2 Prozent gestiegen und bewege sich damit bereits seit zwei Jahren auf nahezu konstantem Niveau: Zum Jahresende 2023 waren hier laut den Angaben rund 155.650 Personen beschäftigt (Vorjahr: 155.400). In den Großbanken blieb der Personalbestand demnach nahezu unverändert, leichten Zuwachs gab es unter anderem bei den Hypothekenbanken. In der Gesamtentwicklung spiegele sich dabei der Bedarf an hoch qualifizierten Beschäftigten wider, die insbesondere an der Schnittstelle zwischen IT und Bankgeschäft neue Produkte und Prozesse gestalten, sowie an Nachwuchskräften im Beratungsgeschäft.

Eine auffällige Entwicklung zeige sich bei der Teilzeitquote, die über alle Beschäftigten hinweg das dritte Jahr in Folge gesunken ist: 2023 arbeiteten laut den Angaben nur noch 24,9 Prozent der Beschäftigten in Teilzeit, gegenüber 30,9 Prozent in der Gesamtwirtschaft; im Vorjahr lag die Quote im privaten Bankgewerbe demnach noch bei 25,4 Prozent, im Jahr 2020 sogar noch bei 27,0 Prozent.

Aus Verbandssicht sei das ein deutliches Zeichen dafür, dass die umfangreichen Maßnahmen für eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben in der Branche wirkten. "Die Kombination aus guter Vereinbarkeit und zunehmend etablierten hybriden Arbeitsformen entlastet vor allem junge Familien - und eröffnet unseren Instituten neue Möglichkeiten, das Arbeitskräftepotenzial noch besser zu nutzen", sagte der Hauptgeschäftsführer des AGV Banken, Carsten Rogge-Strang.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2024 04:59 ET (08:59 GMT)