Arbeitgeber: Keine Einigung im Tarifkonflikt um Hafenarbeiter-Löhne

Heute im Fokus

Unerwartet hohe US-Inflation: US-Börsen uneins -- DAX schließt tief im Minus -- HUGO BOSS hebt Prognose an -- Rheinmetall erhält weiteren Brennstoffzellen-Auftrag -- AUTO1, Bayer, Twitter im Fokus

US-Notenbank Fed: Zuletzt zwar Wirtschaftswachstum - aber in bescheidenem Ausmaß. Gericht erklärt VW-Betriebsratswahl für ungültig. GAZPROM pumpt weiter Gas nach Europa - Keine Prognose zu Nord Stream 1 möglich. Canoo soll nach Walmart-Deal keine Bestellungen an Amazon liefern. Delta Air Lines: Rückkehr in die Gewinnzone. EU-Gericht hält Kartellprüfung von GRAIL-Deal für rechtens.