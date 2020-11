Arbeitgeber laufen Sturm gegen Kanzleramt-Plan zur Quarantäne bei Schnupfen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der deutsche Arbeitgeberverband BDA läuft Sturm gegen Vorschläge aus dem Bundeskanzleramt zur Eindämmung der Corona-Pandemie, nach denen die Menschen sich bei jedem Erkältungssymptom unmittelbar für mindestens fünf bis sieben Tage in häusliche Quarantäne begeben sollten.

"Mit Entsetzen" habe er dies als Bürger und als Arbeitgeberpräsident in dem Beschlussvorschlag für die am Nachmittag begonnene Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder gelesen, schrieb Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer in einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel, den Chef des Bundeskanzleramts Helge Braun und die Regierungschefs der Länder.

Es soll "zu unverhältnismäßigen und die allgemeine Akzeptanz untergrabene Maßnahmen" kommen, erklärte Kramer in einem Brief, der Dow Jones Newswires vorliegt. Er hoffe, man sei sich darüber bewusst, dass in dieser Jahreszeit alljährlich jeder einmal Schnupfen habe.

"Faktisch müssten wir Arbeitgeber auf jeden Beschäftigten verzichten, der sich am Morgen im Unternehmen meldet und sagt, dass er Schnupfen hat. Damit legen sie faktisch in kürzester Zeit sämtliche Betriebe lahm", beklagte Kramer. Auch Lehrer und Erzieher in Schul- und Kindergartenbetrieben wären davon betroffen und damit auch die Betreuung der Kinder.

"Ich empfehle dringend, dass Sie von diesem Punkt Abstand nehmen oder ihn zumindest auf klare, eindeutige Corona-Symptome reduzieren", forderte Kramer.

Bund und Länder konferieren seit 14 Uhr über die aktuelle Corona-Lage, nachdem der jüngste Teil-Shutdown seit zwei Wochen in Kraft ist und es noch nicht zu einer Trendwende bei den Corona-Neuinfektionen gekommen ist. Im Vorfeld hatte die jüngste Beschlussvorlage des Kanzleramts auch bei einigen Ministerpräsidenten Kritik hervorgerufen, wie etwa der Vorschlag zur Quarantäne bei Erkältungen oder bei der vorgeschlagenen Maskenpflicht auch für Grundschüler.

Einige Landeschefs plädierten für weitere Einschränkungen besonders bei Treffen im privaten Bereich und für Schulen. Allerdings sollte erst noch eine Woche zur Beurteilung der Lage abgewartet werden.

