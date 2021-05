Arbeitgeber offen für höheren Mindestlohn

Werbung

Heute im Fokus

DAX vorbörslich stabil -- Hongkongs Börse fester -- Vonovia bleibt in der Gewinnspur -- HelloFresh mit starkem Wachstum -- QIAGEN übertrifft Erwartungen -- TeamViewer bekräftigt Prognose

Lufthansa kauft zehn Langstreckenflugzeuge. OSRAMs Tage an der Börse sind gezählt - ams macht Delisting-Angebot. US-Börsenaufsicht brummt Under Armour Millionenstrafe auf. Intel investiert Milliardensumme in Werk in New Mexico. eBay erwägt Kryptowährungen wie Bitcoin als Zahlungsmittel. Powell - US-Wirtschaft noch nicht über den Berg. alstria bestätigt nach stabilem Quartal die Jahresprognose.