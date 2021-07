Arbeitgeber und Gewerkschaften fordern zum Impfen und Testen auf

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Arbeitgeber und Gewerkschaften haben in einem gemeinsamen Appell Arbeitgeber und Beschäftige zum Impfen gegen und Testen auf das Coronavirus aufgefordert. Die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) betonten, dass mit dem Impfen ein aktiver Beitrag zur Normalisierung des wirtschaftlichen und des privaten Lebens geleistet werde.

"Aus tiefer Sorge, dass wir das Erreichte verspielen, wenden wir uns nun gemeinsam an alle Arbeitgeber und Beschäftigte in Deutschland", erklärten Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger und DGB-Chef Reiner Hoffmann. "Seien Sie weiter umsichtig und verantwortungsvoll. Wirken Sie weiter mit, die Menschen in den Betrieben vor Ansteckung zu schützen. Nehmen Sie die Impfangebote an. Lassen Sie beim Testen nicht nach und ermöglichen Sie, wo es möglich und sinnvoll ist weiterhin Homeoffice."

Arbeitgeber sollten - wo immer dies möglich ist - ihren Arbeitnehmern betriebliche Impfungen und Testungen anbieten. Gleichzeitig appellieren wir an die Beschäftigten, die Impf- und Testangebote anzunehmen und so zu einer hohen Durchimpfungsrate und einem hohen Schutzniveau beizutragen. "Wirksame Schutzimpfungen sind der Königsweg aus der Pandemie", heißt es in dem gemeinsamen Appell.

