Arbeitgeber: Wirtschaft, Schulen bei weiteren Covid-Beschränkungen ausnehmen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Arbeitgeber drängen in der aktuellen Diskussion um weitere Corona-Einschränkungen auf schärfere Maßnahmen im privaten Bereich und auf eine nationale Maskenpflicht. Sie warnen allerdings vor Eingriffen in die Wirtschaft und dem Schließen von Schulen und Kindergärten.

"Bevor ein vermeidbarer volkswirtschaftlicher Schaden angerichtet wird, sollten wir da ansetzen, wo die Gefahren entstehen. Konkret heißt das: Geselligkeit, die zu körperlicher Nähe führt, in der Öffentlichkeit auf ein Minimum reduzieren", erklärte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer. Dazu gehörten Feiern und Veranstaltungen, Hochzeitsfeiern und andere große Partys. Entsprechende Räumlichkeiten sollten nicht zur Verfügung gestellt werden dürfen, forderte er.

Die vergangenen Monate hätten gezeigt, dass in den Produktions- und Dienstleitungsunternehmen vorbildliche Hygienekonzepte erarbeitet wurden. Insbesondere in Hotels und Restaurants mit ausgefeilten Hygienekonzepten seien so gut wie keine Infektionsherde entstanden. "Die Unternehmen in Deutschland tragen eine große Verantwortung für ihre Beschäftigten. Für uns sind Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz hohe Güter - auch im eigenen Interesse", erklärte Kramer.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am Mittwoch über weitere Maßnahmen im Kampf gegen die steigenden Corona-Neuinfektionen beraten. Im Vorfeld haben mehrere Ministerpräsidenten und Regierungsvertreter weitere einschränkende Maßnahmen in Aussicht gestellt, besonders für den privaten Bereich, in der Gastronomie und im Kulturbereich.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist laut Robert-Koch-Institut zuletzt auf über 11.000 gestiegen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier erwartet einen Anstieg auf 20.000 Fälle noch in dieser Woche.

