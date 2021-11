Arbeitgeberpräsident Dulger wiedergewählt

Werbung

Heute im Fokus

DAX schließt fester -- RWE erhöht Prognose für kommendes Geschäftsjahr -- Nordex mit Quartalsverlust -- Airbus, Philips, Lufthansa, ENCAVIS, BioNTech, Pfizer, secunet im Fokus

Talanx trotz hoher Schadensbelastung zuversichtlicher. Heineken will südafrikanischen Spirituosenhersteller übernehmen. Reus will mit Dortmund Meisterschale holen. Ahold Delhaize will eigene Aktien zurückkaufen. Investor Paul Singer will aus HELLA-Übernahme durch Faurecia Kapital schlagen. Shell verlegt steuerlichen Hauptsitz nach London. Deutsche Börse beendet Handel mit Wirecard-Aktie.