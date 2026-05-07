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Arbeitgeberpräsident: 'Jetzt darf niemand die Handbremse ziehen'

02.07.26 11:43 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschlands Arbeitgeber zeigen sich vorsichtig optimistisch nach den Beschlüssen der schwarz-roten Koalition für mehr Wachstum in Deutschland. "Die Koalition hat mit ihrem Reformpaket einen überfälligen Kurswechsel vorgenommen", sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger in Berlin. Der Unternehmer kritisierte zwar unter anderem, eine Entlastung der Leistungsträger sei nicht erkennbar. "Wenn jedoch die nächsten Schritte der Koalition im Sinne dieses Kurswechsels fortgesetzt werden, wäre das ein gutes Signal für den Standort Deutschland."

Union und SPD hatten ein 34-Punkte-Reformpaket zu Steuern, Arbeit und Entbürokratisierung präsentiert. Dulger sprach von einer "wichtigen Botschaft", die Vertrauen schaffe. Erstmals seit Jahrzehnten werde das Arbeitsrecht flexibilisiert, lobte der Arbeitgeberpräsident bezüglich der geplanten Ausweitung der sachgrundlosen Befristungen. "Aus dem Kurswechsel muss eine echte Wirtschaftswende werden." Ein Kurswechsel sei erst der Anfang. "Jetzt darf niemand die Handbremse ziehen." Noch nicht erreicht seien etwa preisliche Wettbewerbsfähigkeit und niedrigere Sozialbeiträge./bw/DP/stk