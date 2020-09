Arbeitgeberpräsident Kramer gibt Amt vorzeitig ab - Dulger soll folgen

Nach sieben Jahren an der Spitze der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) gibt Ingo Kramer das Amt als ihr oberster Interessenvertreter gegenüber der Bundesregierung einem Zeitungsbericht zufolge vorzeitig ab. Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger soll Kramer Ende November folgen, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das wiederum eröffne Spielraum für Spekulationen, wer die Metallarbeitgeber in die kommenden schwierigen Tarifrunden führe.

Warum sich Kramer zwölf Monate vor dem turnusmäßigen Ende seiner Amtszeit zurückziehe, begründe er in einem am Freitag abgeschickten Schreiben an die Präsidiumsmitglieder der BDA, das der FAZ vorliege. Kramer erinnere an die Terminlage, nach der die Bildung der neuen Bundesregierung und die planmäßige Wahl des BDA-Präsidenten im nächsten Jahr fast gleichzeitig stattfinden. Er wolle sein Amt daher vorzeitig übergeben, damit "einem Nachfolger bzw. einer Nachfolgerin" genügend Zeit bleibe, sich einzuarbeiten und "aktiv an der Debatte über Schwerpunkte der neuen Legislaturperiode" mitzuwirken.

Der Präsidiumssitzung am 30. September werde er vorschlagen, Rainer Dulger auf der Mitgliederversammlung im November wählen zu lassen.

Beim BDA war zunächst niemand zu erreichen.

FRANKFURT (Dow Jones)