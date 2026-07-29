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Arbeitgeberpräsident warnt vor einem verlorenen Jahrzehnt

BERLIN (dpa-AFX) - Spitzenverbände der Wirtschaft sehen einen langen Weg aus der Krise und fordern die Bundesregierung zu weiteren, tiefgreifenden Reformen auf. Tanja Gönner, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), sagte der Deutschen Presse-Agentur, der BDI begrüße, dass die Bundesregierung jetzt in die Umsetzung von Reformen komme. "Aber dabei darf es nicht bleiben: Vertrauen in den Standort entsteht erst, wenn weitere Entlastungsschritte bei Steuern, Bürokratie, Energie- und Infrastrukturkosten folgen und spürbar in den Unternehmen ankommen."

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Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Dieses Jahrzehnt ist von Rezession und Stagnation geprägt. Das letzte große Geschäftsjahr der deutschen Wirtschaft war 2019, seitdem verwalten wir den Rückstand. Unsere Wettbewerber müssen gar nichts besonders gut machen - es reicht, dass sie weiterfahren, während wir auf dem Standstreifen stehen. Wenn das so bleibt, sind die Zwanzigerjahre für dieses Land ein verlorenes Jahrzehnt."/hoe/DP/zb