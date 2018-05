Arbeitsagentur: Erste Jobs auf sozialem Arbeitsmarkt kommendes Jahr

BERLIN (dpa-AFX) - Das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit in Deutschland ist nach Einschätzung des Chefs der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, nicht auf die Schnelle zu lösen. Für den von Union und SPD geplanten sozialen Arbeitsmarkt brauche man Zeit, sagte Scheele der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Koalition will mit vier Milliarden Euro Lohnkosten für rund 150 000 Jobs in Kommunen und Unternehmen subventionieren.

"Wenn das Gesetz kommt, muss erst die Infrastruktur dafür aufgebaut werden", sagte Scheele. "Im kommenden Jahr können wir dann mit den ersten Jobs auf dem sozialen Arbeitsmarkt beginnen." Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will bis Sommer einen Gesetzentwurf für den sozialen Arbeitsmarkt vorlegen.

Ob viele Betroffene überhaupt wieder Chancen auf dem regulären Jobmarkt haben, ist umstritten. "Das Ziel ist in erster Linie, für diese Menschen Teilhabe zu ermöglichen", sagt Scheele. "Die Menschen können wieder Fuß fassen, Anregungen auch für anderes bekommen, für den Sportverein abends oder um mögliche Gesundheitsprobleme anzugehen."/bw/DP/zb