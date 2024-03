Arbeitsagentur - Nur zögerliche Frühjahrsbelebung am Jobmarkt im März

Nürnberg/Berlin (Reuters) - Angesichts der Konjunkturflaute kommt die Frühjahrsbelebung auf dem deutschen Arbeitsmarkt nur verhalten in Gang.

Die Arbeitslosenzahl sank im März um 45.000 auf 2,769 Millionen, wie die Nürnberger Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag mitteilte. "Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung nehmen im März zwar ab, allerdings weniger als sonst in diesem Monat", sagte BA-Chefin Andrea Nahles. "Die konjunkturelle Flaute macht sich also nach wie vor am Arbeitsmarkt bemerkbar. Insgesamt behauptet er sich aber weiter relativ gut."

Unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen stieg die Erwerbslosenzahl nach Angaben der BA im Monatsvergleich um 4000. Von Reuters befragte Volkswirte hatten saisonbereinigt einen stärkeren Zuwachs von 10.000 Erwerbslosen erwartet.

Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für die Bundesregierung, dass mit einem Anziehen der Wirtschaft im zweiten Halbjahr eine abnehmende Arbeitslosigkeit einhergehen dürfte. Alles in allem erwarten die Institute eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 5,8 Prozent im laufenden und 5,5 Prozent im kommenden Jahr.

