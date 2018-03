Arbeitslose in Frankreich sollen stärker kontrolliert werden

PARIS (dpa-AFX) - Arbeitslose in Frankreich sollen künftig bei der Jobsuche stärker kontrolliert werden. Das teilte das Arbeitsministerium am Montagabend in Paris nach Beratungen mit den Sozialpartnern mit. Demnach sollen Arbeitssuchende auflisten, was sie im Monat für die Jobsuche getan haben. Dieses System wird nach dem Plan des Ministeriums vom kommenden Jahreswechsel an ausprobiert werden.

Die Zahl der Verwaltungsmitarbeiter für Kontrollen solle bis übernächstes Jahr auf 1000 verfünffacht werden. Bisher seien 200 Mitarbeiter dafür eingesetzt worden.

Arbeitsministerin Muriel Pénicaud will laut einem Bericht der Wochenzeitung "Le Journal de Dimanche" die Reform der Arbeitslosenversicherung Mitte kommenden Monats vorstellen. Es ist ein größeres Vorhaben, das zur Reformagenda des sozialliberalen Präsidenten Emmanuel Macron gehört./cb/DP/he