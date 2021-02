Arbeitslosenquote verharrt im Euro-Raum bei 8,3 Prozent

Brüssel/Berlin (Reuters) - Die Arbeitslosigkeit in der Euro-Zone verharrt auf relativ hohem Niveau.

In Dezember lag die saisonbereinigte Quote wie im Vormonat bei 8,3 Prozent, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat am Montag mitteilte. Zum Vergleich: Nach der Berechnungsmethode von Eurostat lag die Arbeitslosenquote in den USA im Dezember bei 6,7 Prozent. Der Blick auf den Vorjahreszeitraum zeigt zudem, wie stark die Pandemiekrise die Erwerbslosigkeit im Euroraum nach oben getrieben hat: Im Dezember 2019 lag die Quote bei lediglich 7,4 Prozent.

In der Euro-Zone waren im Dezember 2020 insgesamt 13,67 Millionen Menschen als arbeitslos registriert - dies waren 55.000 mehr als im November, aber 1,516 Millionen mehr als vor Jahresfrist. Vergleichsweise geringe Werte bei der Arbeitslosenquote im Dezember verzeichneten die Niederlande (3,9 Prozent) und Deutschland (4,6 Prozent). Die höchsten Werte verzeichneten Spanien (16,2 Prozent) und Griechenland (16,7 Prozent im Oktober).