DAX24.889 -0,2%Est506.084 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9200 -4,4%Nas26.418 -1,5%Bitcoin53.291 -3,0%Euro1,1582 -0,3%Öl94,22 -1,2%Gold4.390 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 Broadcom A2JG9Z Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Marvell Technology A3CNLD
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Skepsis wächst: DAX mit Verlusten -- US-Börsen schwächer -- Schlappe für SpaceX -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Solidion, Almonty, lululemon, Marvell, Infineon, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
GitLab: Google-Allianz und KI-Fantasie sorgen für dynamische Rally! GitLab: Google-Allianz und KI-Fantasie sorgen für dynamische Rally!
Schaukelbörse geht weiter: DAX vor dem Wochenende mit Verlusten Schaukelbörse geht weiter: DAX vor dem Wochenende mit Verlusten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Arbeitsmarkdaten

US-Beschäftigungswachstum im Mai weit über den Prognosen

05.06.26 15:22 Uhr
US-Arbeitsmarkt im Mai: Stellenaufbau übertrifft Erwartungen deutlich | finanzen.net

Die US-Wirtschaft hat im Mai viel mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet.

Damit verzeichnete die US-Wirtschaft den dritten Monat in Folge einen starken Beschäftigungszuwachs - ein Zeichen dafür, dass sich der US-Arbeitsmarkt stetig von der Schwächephase im vergangenen Herbst und Winter erholt. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 172.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs um 80.000 erwartet.

Die Angaben für die beiden Vormonate wurden kumuliert um 93.000 Jobs nach oben revidiert: Das Ministerium meldete für April nun ein Stellenplus von 179.000 (vorläufig: 115.000) und für März von 214.000 (vorläufig: 185.000).

US-Unternehmen trotzen Preisanstieg durch Nahost-Konflikt

Obwohl der Krieg im Iran - der nun bereits im vierten Monat andauert - zu einem starken Anstieg der Energiepreise geführt hat, der die Kosten für die meisten Unternehmen in die Höhe treibt, haben amerikanische Arbeitgeber mehr offene Stellen ausgeschrieben. Daten des Personalberatungsunternehmens ADP in dieser Woche zeigten, dass der Gesundheits- und Bildungssektor weiterhin der wichtigste Motor für die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Wirtschaft ist.

Die separat erhobene Arbeitslosenquote verharrte im Mai - wie von Ökonomen erwartet - bei 4,3 Prozent. Für diese Statistik werden private Haushalte befragt, für die Beschäftigtenzahl hingegen Unternehmen und Behörden.

Die sogenannte Erwerbsquote - also der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtheit der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter - stagnierte bei 61,8 Prozent.

Die US-Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent auf 37,53 Dollar. Im Jahresvergleich lagen die Löhne um 3,5 (3,6) Prozent höher. Ökonomen hatten ein monatliches Plus von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 3,4 Prozent erwartet.

Das bedeuten die Arbeitsmarktdaten für die Fed

Für die Fed unter ihrem neuen Chairman Kevin Warsh, die ihren Leitzins zuletzt bei 3,50 bis 3,75 Prozent stabil gehalten hat, kommt der Bericht zu einem kritischen Zeitpunkt. Die Juni-Sitzung ist die erste Sitzung unter der Leitung von Warsh, der eigentlich zu Zinssenkungen neigt.

Der Markt ist angesichts der hartnäckigen Inflation aber skeptisch und preist derzeit kaum noch Chancen für Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf ein. Im Gegenteil: Für September ist sogar eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte zu 74 Prozent eingepreist.

DJG/apo/kla

Von Andreas Plecko

DOW JONES

Bildquellen: eabff / Shutterstock.com, Africa Studio / Shutterstock.com