Trendwende im Dezember? IAB-Arbeitsmarktbarometer ist im Dezember wieder gestiegen

Der Frühindikator kletterte um 0,3 Punkte auf 100,9 Zähler und lag somit über der neutralen Marke von 100 Punkten, wie das Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mitteilte. Auf europäischer Ebene setzte sich die Abwärtsentwicklung jedoch fort. Der Indikator lag mit 99,5 Punkten etwas unterhalb der neutralen Marke.

"Nachdem sich die Aussichten am Arbeitsmarkt seit dem Frühling beständig abgeschwächt hatten, geht es jetzt wieder vorsichtig nach oben", sagte Enzo Weber, Leiter des IAB-Prognosenbereichs. Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit verzeichnete im Dezember einen Anstieg um 0,3 Punkte und lag damit bei 98,1 Punkten. Der Wert unter 100 weist weiterhin auf zunehmende Arbeitslosigkeit hin.

Die Beschäftigungskomponente des IAB-Arbeitsmarktbarometers für Deutschland fing sich nach den Rückgängen der vergangenen Monate und stieg im Dezember ebenfalls um 0,3 Punkte. Sie lag bei 103,7 Punkten und deutete auf steigende Beschäftigung hin. "Die Arbeitsagenturen erwarten, dass der Arbeitsmarkt stabil durch den Winter kommt", sagte Weber.

Die Arbeitsmarktaussichten in Deutschland sind damit besser als in Europa: Der Gesamtwert des European Labour Market Barometers verschlechterte sich weiter und lag im Dezember bei 99,5 Punkten. Im Vergleich zum November entspricht das einem Rückgang um 0,2 Punkte. Alle nord- und osteuropäischen Länder liegen klar unter 100 Punkten. "In vielen europäischen Ländern drücken Krieg und Energiekrise die Arbeitsmarktaussichten in den roten Bereich", erklärte Weber.

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist ein seit November 2008 bestehender Frühindikator, der auf einer monatlichen Umfrage der Bundesagentur für Arbeit unter allen lokalen Arbeitsagenturen basiert. Das European Labour Market Barometer ist ein monatlicher Frühindikator, der auf einer seit Juni 2018 gemeinsam von den 18 Arbeitsverwaltungen und dem IAB durchgeführten Befragung unter den lokalen oder regionalen Arbeitsagenturen der teilnehmenden Länder basiert. Die Skala reicht von 90 (sehr schlechte Entwicklung) bis 110 (sehr gute Entwicklung).

