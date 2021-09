Arbeitsminister Heil wirbt für Einigung im Tarifkonflikt der Bahn

BERLIN (Dow Jones)--Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hofft auf eine schnelle Lösung im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn. "Ich habe Verständnis für den Unmut von Fahrgästen, wenn lange gestreikt wird", sagte der SPD-Politiker dem Spiegel. "Ich kann nur hoffen, dass die Beteiligten zur Kooperation zurückfinden."

Es gebe gute Gründe, warum sich ein Arbeitsminister nicht in die Details einer Tarifauseinandersetzung einmische. Das Streikrecht sei fester Bestandteil der Verfassung, sagte Heil. "Insofern kann ich mir nur wünschen, dass die Parteien bald an den Verhandlungstisch zurückkehren - damit wir wirtschaftlich nicht Schaden nehmen, was etwa bestimmte Lieferketten in der chemischen Industrie angeht."

Das umstrittene Tarifeinheitsgesetz, das zur Verhärtung des Konflikts beiträgt, verteidigte Heil: "Streiks zu verhindern war nie das Ziel", sagte er. "Es ging eher darum, Anreize für die Kooperation konkurrierender Gewerkschaften zu setzen, um die Solidarität in den Belegschaften zu stärken." Es sei möglich, auf Basis des Gesetzes einen Modus Vivendi zu finden, der die Belegschaften nicht spalte. "Das halte ich noch wie vor für einen vernünftigen Ansatz", sagte Heil.

