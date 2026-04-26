DAX24.084 -0,2%Est505.860 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6300 -3,8%Nas24.867 +0,1%Bitcoin65.455 -2,6%Euro1,1723 +0,1%Öl108,1 +2,1%Gold4.684 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Siemens 723610 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Intel 855681 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich schwächer -- US-Börsen wenig bewegt -- Aktien von SK hynix und TSMC brechen Rekorde -- NEL, Cavendish, Rüstungsaktien, E.ON, Allianz, Nordex, Tesla, VW, Commerzbank, Infineon im Fokus
Top News
Rohstoffpreise am Montagabend Rohstoffpreise am Montagabend
Zuckerpreis im Keller: Südzucker leidet unter schwachem Marktumfeld - Aktie verliert Zuckerpreis im Keller: Südzucker leidet unter schwachem Marktumfeld - Aktie verliert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Arbeitsniederlegungen

Deutsche Telekom-Aktie unter Druck: Verdi ruft zu ersten Warnstreiks auf

27.04.26 20:31 Uhr
Streikhammer bei der Telekom: Verdi legt bundesweit los - Aktie fällt | finanzen.net

Die Gewerkschaft Verdi ruft mit Verweis auf eine "enttäuschende zweite Verhandlungsrunde bei den Tarifverhandlungen mit der Deutschen Telekom" zum ersten bundesweiten Warnstreik auf.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
26,95 EUR -0,72 EUR -2,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am Dienstag sollen die Arbeitsniederlegungen zunächst in Norddeutschland sowie Berlin und Brandenburg beginnen, wobei im Laufe der Woche weitere Standorte folgen sollen, wie die Gewerkschaft am Montagabend mitteilte.

Verdi fordert in der diesjährigen Tarifrunde bei der Deutschen Telekom für bundesweit rund 60.000 Tarifbeschäftigte eine Entgeltsteigerung in Höhe von 6,6 Prozent, bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Zusätzlich fordert die Gewerkschaft die Einführung eines Verdi-Mitgliederbonus in Höhe von 660 Euro im Jahr. Die Ausbildungsvergütungen sowie die Entgelte der dual Studierenden sollen zudem um monatlich 120 Euro erhöht werden. Für diese fordert die Gewerkschaft einen zusätzlichen Mitgliederbonus von 240 Euro im Jahr.

Die Deutsche Telekom-Aktie verliert nachbörslich auf Tradegate fast drei Prozent.

DOW JONES

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com, M DOGAN / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
24.04.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
24.04.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
22.04.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
22.04.2026Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
22.04.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.04.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
24.04.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
22.04.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
22.04.2026Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
22.04.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen