Arbor Metals Aktie News: Arbor Metals präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Arbor Metals. Die Aktionäre schickten das Papier von Arbor Metals nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 1,27 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 12:03 Uhr ging es für das Arbor Metals-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 1,27 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Arbor Metals-Aktie bei 1,29 EUR. Bei 1,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 274.150 Arbor Metals-Aktien.

Am 14.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 2,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 100,79 Prozent. Bei 1,23 EUR fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 11.03.2025.

Redaktion finanzen.net