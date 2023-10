Arbor Metals Aktie News: Arbor Metals fällt am Mittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Arbor Metals gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Arbor Metals-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 1,62 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Arbor Metals-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:03 Uhr verlor das Papier 3,3 Prozent auf 1,62 EUR. Im Tief verlor die Arbor Metals-Aktie bis auf 1,48 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,67 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.442.435 Arbor Metals-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.08.2023 markierte das Papier bei 2,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arbor Metals-Aktie. Am 09.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Voraussichtlich am 05.03.2024 dürfte Arbor Metals Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 11.03.2025.

Redaktion finanzen.net