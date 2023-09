Arbor Metals Aktie News: Arbor Metals präsentiert sich am Vormittag fester

Arbor Metals im Fokus

Die Aktie von Arbor Metals gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 2,13 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Arbor Metals-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 2,13 EUR. Der Kurs der Arbor Metals-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,15 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,11 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 141.140 Arbor Metals-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2023 markierte das Papier bei 2,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,72 Prozent könnte die Arbor Metals-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.01.2023 bei 1,65 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Arbor Metals wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 05.03.2024 vorlegen. Arbor Metals dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net