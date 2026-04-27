ArcelorMittal-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Werte in diesem Artikel
Die ArcelorMittal-Aktie wurde im April 2026 von 8 Analysten unter die Lupe genommen.
3 Experten stufen die ArcelorMittal-Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die ArcelorMittal-Aktie für einen Verkauf.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für ArcelorMittal ein Kursziel von 50,38 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 1,41 EUR gegenüber dem aktuellen PAR-Kurs von 48,97 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|45,00 EUR
|-8,11
|30.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|44,00 EUR
|-10,15
|27.04.2026
|UBS AG
|45,00 EUR
|-8,11
|24.04.2026
|Barclays Capital
|45,00 EUR
|-8,11
|17.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|62,00 EUR
|26,61
|16.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|43,00 EUR
|-12,19
|13.04.2026
|Deutsche Bank AG
|57,00 EUR
|16,40
|13.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|62,00 EUR
|26,61
|08.04.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ArcelorMittal
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ArcelorMittal
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent