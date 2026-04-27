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ArcelorMittal-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ArcelorMittal
48,81 EUR 0,65 EUR 1,35%
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Die ArcelorMittal-Aktie wurde im April 2026 von 8 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Experten stufen die ArcelorMittal-Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die ArcelorMittal-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für ArcelorMittal ein Kursziel von 50,38 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 1,41 EUR gegenüber dem aktuellen PAR-Kurs von 48,97 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital45,00 EUR-8,1130.04.2026
JP Morgan Chase & Co.44,00 EUR-10,1527.04.2026
UBS AG45,00 EUR-8,1124.04.2026
Barclays Capital45,00 EUR-8,1117.04.2026
Jefferies & Company Inc.62,00 EUR26,6116.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.43,00 EUR-12,1913.04.2026
Deutsche Bank AG57,00 EUR16,4013.04.2026
Jefferies & Company Inc.62,00 EUR26,6108.04.2026

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu ArcelorMittal

DatumRatingAnalyst
10:26ArcelorMittal Equal WeightBarclays Capital
27.04.2026ArcelorMittal UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2026ArcelorMittal NeutralUBS AG
17.04.2026ArcelorMittal Equal WeightBarclays Capital
16.04.2026ArcelorMittal BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.04.2026ArcelorMittal BuyJefferies & Company Inc.
13.04.2026ArcelorMittal BuyDeutsche Bank AG
08.04.2026ArcelorMittal BuyJefferies & Company Inc.
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27.04.2026ArcelorMittal UnderweightJP Morgan Chase & Co.
09.03.2026ArcelorMittal UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.02.2023ArcelorMittal SellUBS AG
18.01.2023ArcelorMittal SellUBS AG
23.09.2019ArcelorMittal ReduceOddo BHF

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