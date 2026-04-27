ArcelorMittal-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Die ArcelorMittal-Aktie wurde im April 2026 von 8 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Experten stufen die ArcelorMittal-Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die ArcelorMittal-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für ArcelorMittal ein Kursziel von 50,38 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 1,41 EUR gegenüber dem aktuellen PAR-Kurs von 48,97 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 45,00 EUR -8,11 30.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 44,00 EUR -10,15 27.04.2026 UBS AG 45,00 EUR -8,11 24.04.2026 Barclays Capital 45,00 EUR -8,11 17.04.2026 Jefferies & Company Inc. 62,00 EUR 26,61 16.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 43,00 EUR -12,19 13.04.2026 Deutsche Bank AG 57,00 EUR 16,40 13.04.2026 Jefferies & Company Inc. 62,00 EUR 26,61 08.04.2026

Redaktion finanzen.net