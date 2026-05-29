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ArcelorMittal-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ArcelorMittal
59,56 EUR 0,44 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
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Die ArcelorMittal-Aktie wurde im Mai 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.

1 Experte empfiehlt die ArcelorMittal-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt das Halten der ArcelorMittal-Aktie, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 49,00 EUR für die ArcelorMittal-Aktie, was einem Abschlag von 10,26 EUR zum aktuellen PAR-Kurs in Höhe von 59,26 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG57,00 EUR-3,8119.05.2026
UBS AG45,00 EUR-24,0604.05.2026
JP Morgan Chase & Co.45,00 EUR-24,0601.05.2026

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu ArcelorMittal

DatumRatingAnalyst
19.05.2026ArcelorMittal BuyDeutsche Bank AG
04.05.2026ArcelorMittal NeutralUBS AG
01.05.2026ArcelorMittal UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2026ArcelorMittal BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026ArcelorMittal Equal WeightBarclays Capital
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13.04.2026ArcelorMittal BuyDeutsche Bank AG
08.04.2026ArcelorMittal BuyJefferies & Company Inc.
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04.05.2026ArcelorMittal NeutralUBS AG
30.04.2026ArcelorMittal Equal WeightBarclays Capital
24.04.2026ArcelorMittal NeutralUBS AG
17.04.2026ArcelorMittal Equal WeightBarclays Capital
13.04.2026ArcelorMittal NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
01.05.2026ArcelorMittal UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.04.2026ArcelorMittal UnderweightJP Morgan Chase & Co.
09.03.2026ArcelorMittal UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.02.2023ArcelorMittal SellUBS AG
18.01.2023ArcelorMittal SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ArcelorMittal nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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