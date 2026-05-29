ArcelorMittal-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai
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Die ArcelorMittal-Aktie wurde im Mai 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.
1 Experte empfiehlt die ArcelorMittal-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt das Halten der ArcelorMittal-Aktie, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 49,00 EUR für die ArcelorMittal-Aktie, was einem Abschlag von 10,26 EUR zum aktuellen PAR-Kurs in Höhe von 59,26 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|57,00 EUR
|-3,81
|19.05.2026
|UBS AG
|45,00 EUR
|-24,06
|04.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|45,00 EUR
|-24,06
|01.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent