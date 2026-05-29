ArcelorMittal-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

Die ArcelorMittal-Aktie wurde im Mai 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.

1 Experte empfiehlt die ArcelorMittal-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt das Halten der ArcelorMittal-Aktie, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 49,00 EUR für die ArcelorMittal-Aktie, was einem Abschlag von 10,26 EUR zum aktuellen PAR-Kurs in Höhe von 59,26 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 57,00 EUR -3,81 19.05.2026 UBS AG 45,00 EUR -24,06 04.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 45,00 EUR -24,06 01.05.2026

Redaktion finanzen.net