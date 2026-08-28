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ArcelorMittal-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

Werte in diesem Artikel
Aktien
ArcelorMittal
64.10 EUR -0.02 EUR -0.03 %
Charts | News | Analysen
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2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu ArcelorMittal veröffentlicht.

2 Experten raten die ArcelorMittal-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 71,00 EUR für die ArcelorMittal-Aktie, was einem Anstieg von 6,40 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von 64,60 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.71,00 EUR9,9120.08.2026
Jefferies & Company Inc.71,00 EUR9,9103.08.2026

Redaktion finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ArcelorMittal nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
20.08.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG
31.07.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 ArcelorMittal Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

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