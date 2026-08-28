ArcelorMittal-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
Werte in diesem Artikel
2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu ArcelorMittal veröffentlicht.
2 Experten raten die ArcelorMittal-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 71,00 EUR für die ArcelorMittal-Aktie, was einem Anstieg von 6,40 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von 64,60 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|71,00 EUR
|9,91
|20.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|71,00 EUR
|9,91
|03.08.2026
Redaktion finanzen.net
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ArcelorMittal Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ArcelorMittal nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.