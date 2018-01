ArcelorMittal will wieder eine Dividende ausschütten

Der weltgrößte Stahlkonzern ArcelorMittal (ISIN: LU1598757687) will wieder eine Dividende ausschütten, nachdem die Aktionäre 2 Jahre in Folge leer ausgingen. Die Hauptversammlung im Mai soll über eine Ausschüttung in Höhe von 0,10 US-Dollar für das Jahr 2017 entscheiden. Beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 28,99 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,80 Prozent.

Analysten hatten etwas mehr erwartet, aber ArcelorMittal will die Schulden weiter abbauen und zudem Geld für Investitionen bereithalten. Der Konzern hatte zuletzt Schulden von rund 10 Mrd. US-Dollar.

ArcelorMittal steigerte im letzten Jahr den Umsatz um 21 Prozent auf 68,68 Mrd. US-Dollar. Unter dem Strich stand beim ThyssenKrupp-Konkurrent ein Gewinn von 4,6 Mrd. US-Dollar nach 1,8 Mrd. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern. Der Betriebsgewinn (EBITDA) kletterte von 6,3 Mrd. US-Dollar auf nun 8,4 Mrd. US-Dollar, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde.

Redaktion MyDividends.de