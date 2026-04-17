DAX24.702 +2,3%Est506.058 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5500 -4,7%Nas24.468 +1,5%Bitcoin64.479 +0,2%Euro1,1764 ±0,0%Öl90,38 -8,0%Gold4.834 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Microsoft 870747 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 ITM Power A0B57L Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran öffnet Straße von Hormus: Dow letztlich stark -- DAX macht Kurssprung ins Wochenende -- Ölpreise fallen -- Bitcoin steigt -- Netflix-Ausblick enttäuscht -- Manycore, ITM Power, Mercedes im Fokus
Top News
Krypto-Krise 2026: Bitcoin-Wale kämpfen gegen massive Verluste - droht der nächste Absturz? Krypto-Krise 2026: Bitcoin-Wale kämpfen gegen massive Verluste - droht der nächste Absturz?
Greedflation - Nutzen Konzerne die Inflation als Vorwand für überhöhte Preise? Greedflation - Nutzen Konzerne die Inflation als Vorwand für überhöhte Preise?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Architektur der Zukunft

Aktien von Alphabet und Marvell im Fokus: Offenbar Verhandlungen um neue KI-Chips

19.04.26 16:22 Uhr
NASDAQ-Aktien Alphabet und Marvell im Fokus: Offenbar gemeinsame Pläne für neue Chips für eine neue Phase der KI-Ökonomie | finanzen.net

Die Alphabet-Tochter Google verhandelt offenbar mit Marvell Technology über die gemeinsame Entwicklung neuer KI-Prozessoren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
284,85 EUR 2,35 EUR 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
118,42 EUR 4,64 EUR 4,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
585,00 EUR 12,30 EUR 2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
171,34 EUR 3,08 EUR 1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Gespräche über Entwicklung von zwei neuen Chips
• Speicherverarbeitungseinheit und KI-TPU
• TPUs als Alternative zu GPUs

Wie "The Information" am Sonntag unter Berufung auf Insider berichtete, sprechen die Alphabet-Tochter Google und Marvell Technology über die Entwicklung von zwei spezialisierten KI-Beschleunigern. Einer davon soll laut "Reuters" als sogenannte Memory Processing Unit konzipiert sein und künftig eng mit Googles Tensor Processing Units (TPU) zusammenarbeiten, während es sich bei dem weiteren Chip um eine TPU handeln soll, die speziell auf das effiziente Ausführen von KI-Modellen ausgelegt ist. Ziel ist es offenbar, die Leistungsfähigkeit der bestehenden TPU-Plattform auszubauen und gleichzeitig Kosten- und Effizienzvorteile gegenüber klassischen GPU-Architekturen zu realisieren.

Das Design der Speicherverarbeitungseinheit soll angeblich bereits 2027 fertiggestellt werden und dann in die Testproduktion gehen.

Das steckt hinter Googles Chipoffensive

Google gehört zu den wenigen Technologiekonzernen, die seit mehr als einem Jahrzehnt eigene KI-Beschleuniger entwickeln. Mit den Tensor Processing Units hat der Konzern früh versucht, sich unabhängiger von Standardlösungen externer Hersteller zu machen. Doch der rasante Aufstieg von NVIDIA im KI-Zeitalter hat gezeigt, wie stark selbst Hyperscaler von spezialisierten GPU-Architekturen abhängig bleiben können.

Die mögliche Kooperation mit Marvell deutet daher auf eine doppelte Strategie hin. Einerseits will Google seine TPU-Plattform technologisch weiterentwickeln. Andererseits verfolgt das Unternehmen das Ziel, seine Chips stärker als eigenständige Cloud-Produkte zu positionieren. Tatsächlich sind TPU-basierte Angebote inzwischen laut "Reuters" ein wichtiger Wachstumstreiber der Google-Cloud-Sparte geworden, die Investoren zunehmend als zentrale Säule der KI-Strategie bewerten.

Parallel dazu versucht der Konzern, den Absatz seiner eigenen KI-Hardware über Partnerschaften mit anderen Cloud-Anbietern und Großkunden auszuweiten. So wurde in der Vergangenheit etwa bereits berichtet, dass Meta über einen milliardenschweren Zugang zu Googles KI-Chips verhandelt oder entsprechende Infrastruktur bereits nutzt.

Marvell rückt in die erste Reihe der KI-Infrastruktur auf

Für Marvell wäre eine Zusammenarbeit mit Google mehr als ein prestigeträchtiger Auftrag. Der Halbleiterhersteller positioniert sich seit einigen Jahren gezielt als Anbieter maßgeschneiderter ASIC-Lösungen für Hyperscaler - also genau jener Spezialchips, die klassische GPU-Cluster ergänzen oder teilweise ersetzen sollen.

Die Nachfrage nach solchen kundenspezifischen Beschleunigern wächst rasant. Analysten erwarten inzwischen, dass ein Großteil der künftigen Rechenzentrumsarchitekturen aus einer Kombination standardisierter GPUs und speziell entwickelter Zusatzchips bestehen wird. Marvell hat sich in diesem Segment bereits wichtige Partnerschaften mit Cloud-Anbietern gesichert und plant, seine ASIC-Umsätze bis Ende des Jahrzehnts massiv auszubauen.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Fenixx666 / Shutterstock.com, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen