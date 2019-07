Arconic schüttet 2 Cents Dividende aus

Der amerikanische Metallspezialist Arconic Inc. (ISIN: US03965L1008, NYSE: ARNC) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 2 US-Cents ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die nächste Zahlung erfolgt am 25. August 2019 (Record day: 2. August 2019). Im März 2019 wurde die vierteljährliche Dividende um knapp 67 Prozent gekürzt.

Die Aktionäre erhalten auf das Jahr hochgerechnet insgesamt eine Ausschüttung von 0,08 US-Dollar. Die aktuelle Dividendenrendite liegt somit beim derzeitigen Börsenkurs von 25,72 US-Dollar bei 0,31 Prozent (Stand: 11. Juli 2019). Arconic entstand im Jahr 2016 aus der Aufspaltung des größten amerikanischen Aluminiumkonzerns Alcoa in zwei Konzerne. In die neue Gesellschaft mit dem Namen Arconic wurden die Unternehmensteile des verarbeitenden Gewerbes übertragen. Die klassische Herstellung von Rohmaterialien (Bauxit, Aluminium) lief unter dem Namen Alcoa weiter.

Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2019 lag der Umsatz bei 3,54 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,47 Mrd. US-Dollar), wie am 30. April mitgeteilt wurde. Der Nettogewinn betrug 187 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 218 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Seit Jahresanfang 2019 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 52,55 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 11,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 11. Juli 2019).

Redaktion MyDividends.de