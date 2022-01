dLocal, eine technologieorientierte Zahlungsplattform, die weltweit tätigen Handelsunternehmen ermöglicht, mit Milliarden von Verbrauchern in aufstrebenden Märkten in Verbindung zu treten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit Arcos Dorados, dem weltweit größten unabhängigen Franchisenehmer von McDonald’s, zusammenarbeitet, um seinen Zahlungsverkehr in Uruguay einzurichten.

Da Arcos Dorados seine Nahrungsmittelbelieferungsdienste in Uruguay ausbaut, wird die Plattform von DLocal In-App-Zahlungen unterstützen, um ein nahtloses Benutzererlebnis zu gewährleisten, während wir umfangreiche Zahlungsvolumina abwickeln. dLocal wird die Kunden in die Lage versetzen, Käufe in der App von McDonald’s mithilfe von Kredit- und Debitkarten für seine Nahrungsmittelbelieferungsdienste abzuschließen.

"Aufgrund des Wachstums der digitalen Wirtschaft und in Übereinstimmung mit unserer Zielsetzung, das sogenannte digitale Rennen anzuführen, sind wir stets auf der Suche nach neuen Wegen, um ein bequemes, zuverlässiges digitales Benutzererlebnis für unsere Kunden anzubieten", so Magdalena Gonzalez Victorica, Chief Technology Officer bei Arcos Dorados. "Die Plattform von dLocal und unsere Erfahrung im Bereich lokaler Zahlungsdienste in unseren Restaurants wird uns in die Lage versetzen, mehr Bequemlichkeit bieten zu können, um somit die Möglichkeiten zu ergreifen, die uns aufgrund des wachsenden Nahrungsmittelbelieferungsgeschäfts zur Verfügung stehen."

"Es erfüllt uns mit Stolz, als ein vertrauenswürdiger Zahlungspartner dienen zu können, um Arcos Dorados zu unterstützen", so Michel Golffed, Senior Vice President Growth bei dLocal. "Wachstumsunternehmen wie Arcos Dorados sind von der zuverlässigen Zahlungsinfrastruktur von dLocal abhängig, um ihre Erweiterung zu unterstützen, und wir sind bestrebt, einen reibungslosen Zahlungsvorgang für App-Anwender zu gewährleisten, damit sie eine hohe Qualität für die Kunden, die sie bedienen, in Aussicht stellen können."

Über dLocal

dLocal ermöglicht lokale Zahlungen auf aufstrebenden Märkten und weltweit tätigen Handelsunternehmen, mit Milliarden von Verbrauchern in aufstrebenden Ländern im Asien-Pazifik-Raum, dem Nahen Osten, Lateinamerika und Afrika in Verbindung zu treten. Durch das "One dLocal"-Konzept (eine API, eine Plattform und ein Vertrag) können weltweit tätige Unternehmen Zahlungen annehmen, Auszahlungen vornehmen und Zahlungen weltweit abwickeln sowie virtuelle und physische White-Label-Prepaid-Debitkarten in lokalen Währungen ausgeben, ohne separate Ein- und Auszahlungsprozesse verwalten, mehrere lokale Einheiten einrichten und mehrere Acquirer und Zahlungsmethoden in den einzelnen Märkten integrieren zu müssen. Erfahren Sie mehr unter https://dlocal.com.

Über Arcos Dorados

Arcos Dorados ist der weltweit größte unabhängige Franchisenehmer von McDonald’s, der die größte Schnellrestaurantkette in Lateinamerika und der Karibik betreibt. Das Unternehmen verfügt über das Exklusivrecht, Franchiseunternehmen von McDonald’s besitzen, betreiben und konzessionieren zu können. Von dem Unternehmen oder seinen Sub-Franchisenehmern werden in 20 lateinamerikanischen und karibischen Ländern und Gebieten mehr als 2.250 Restaurants betrieben, die insgesamt über neunzigtausend Mitarbeiter beschäftigen (zum 30.09.2021). Darüber hinaus ist das Unternehmen der Entwicklung der Gemeinden verpflichtet, in denen es seine Unternehmen betreibt, um jungen Menschen ihre erste formale Beschäftigungsmöglichkeit zu bieten und seine "Scale for Good"-Kampagne für eine gute Ökobilanz einzusetzen. Arcos Dorados ist zum Handel an der New York Stock Exchange (NYSE: ARCO) zugelassen. Weitere Informationen über unser Unternehmen finden Sie auf unserer Website: www.arcosdorados.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben unsere gegenwärtigen Erwartungen oder Prognosen zukünftiger Ereignisse wieder. Zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf dLocal unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Einige dieser Risiken und Unwägbarkeiten sind in unseren Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC enthalten. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, übernehmen wir keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um die Bedingungen oder Ereignisse nach dem Datum dieser Mitteilung widerzuspiegeln.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220104005068/de/