ARCS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

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ARCS hat sich am 03.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 54,09 JPY. Im Vorjahresviertel hatte ARCS 51,85 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 158,48 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ARCS 154,29 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.net