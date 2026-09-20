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ARD-Hochrechnung: BSW nicht im Berliner Abgeordnetenhaus

BERLIN (dpa-AFX) - Das BSW muss weiter um seinen Einzug ins Berliner Abgeordnetenhaus bangen. Einer neuen Hochrechnung der ARD von 21.25 Uhr zufolge würde die Partei die Fünf-Prozent-Hürde mit 4,8 Prozent verpassen. Eine ZDF-Hochrechnung von 21.08 Uhr sieht das BSW mit 5,0 Prozent dagegen knapp im Parlament. Sollte das BSW nicht einziehen, hätte ein CDU-geführtes Bündnis mit SPD und Grünen laut der ARD-Hochrechnung rechnerisch eine Mehrheit.

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Die Linke ist bei der Wahl nach den Hochrechnungen mit deutlichem Vorsprung stärkste Kraft geworden. Die CDU rutschte auf Platz zwei ab. Rechnerisch ohne Probleme möglich wäre den Zahlen beider Hochrechnungen zufolge ein rot-grün-rotes Bündnis, von den Grünen gab es dazu bereits positive Signale./csd/DP/zb

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