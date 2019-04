ARD-Vorsitzender: Staat muss Alternative zu Internetriesen fördern

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm hat für eine gemeinsame europäische Alternative zu US-Internetkonzernen wie Facebook und Google (Alphabet C (ex Google)) eine deutliche staatliche Unterstützung gefordert. Eine solche digitale Infrastruktur sei auch eine öffentliche Aufgabe, betonte Wilhelm am Mittwochabend in München. "Europa kann das, wenn der Wille nur entfacht wird."

Es gebe für ein europäisches Ökosystem im Netz durchaus viele ermutigende Reaktionen, vor allem aus Frankreich und der EU-Kommission, sagte der Intendant des Bayerischen Rundfunks. Mehrere deutsche Regierungschefs in den Ländern fänden den Vorschlag ebenfalls spannend, sagte Wilhelm bei einer Diskussionsveranstaltung des Bayerischen Journalisten-Verbandes im Presse-Club München.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte die Idee kürzlich aufgegriffen. Zur Finanzierung brachte er auch Mittel aus der Haushaltsabgabe für die öffentlich-rechtlichen Sender ins Gespräch./fd/DP/he