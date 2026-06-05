Argan stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Argan gab am 04.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 3,24 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,60 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 291,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 50,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 193,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net